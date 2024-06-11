Кафанов: Сафонов останется первым номером сборной и после переезда во Францию

Тренер вратарей сборной Россииуверен, что после трансфераиз «Краснодара» во французский «ПСЖ» его позиции в национальной команде не пошатнутся.

«Матвей на сегодня первый номер, потому что он играет. Дай бог, чтобы он поехал играть в "ПСЖ" и чтобы там играл, тогда он останется первым номером. Остальных трёх вратарей я не могу разделить на второго, третьего и четвёртого номеров — это группа сильных вратарей примерно одинакового уровня», — цитирует Кафанова ТАСС.

Трансфер Сафонова в «ПСЖ» уже согласован и должен произойти в июне за 20 млн евро, но сейчас при переходе возникли проблемы в связи с неуплатой алиментов голкипером бывшей жене.