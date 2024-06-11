Черчесов: Все видим счет на табло, Азербайджан выиграл, и мы можем их только поздравить

Главный тренер сборной Казахстанавысказался о поражении в товарищеском матче от Азербайджана (2:3).

«Надо сказать, что обе команды охотнее играли в атаку. Но в обороне у обеих команд были проблемы. После второго пропущенного мяча у Казахстана были еще пара шансов забить. И все могло сложиться иначе.

Заслужил ли Азербайджан победу? Все видим счет на табло, так что Азербайджан выиграл, и мы можем их только поздравить», — приводит слова Черчесова azerisport.com.

Напомним, что Черчесов еще не провел ни одного официального поединка у руля сборной Казахстана.