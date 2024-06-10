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    Тюкавин: Мы всегда будем с большим желанием приезжать в сборную

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    Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин высказался об игре за национальную команду в товарищеских матчах.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Не приелись ли товарищеские матчи за сборную? Да нет, конечно. Это сборная — нужно играть. Если говорят играть, значит, мы будем играть. Мы же не скажем, что это товарищеский матч, значит, не хотим ехать.

    Конечно, надо играть. И мы всегда будем с большим желанием приезжать в сборную», — приводит слова Тюкавина «Известия».

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    • Напомним, что 7-го июня сборная России в товарищеском матче обыграла Беларусь со счетом 4:0. В этом поединке Тюкавин отметился голом.

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