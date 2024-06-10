Тюкавин: Мы всегда будем с большим желанием приезжать в сборную

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Не приелись ли товарищеские матчи за сборную? Да нет, конечно. Это сборная — нужно играть. Если говорят играть, значит, мы будем играть. Мы же не скажем, что это товарищеский матч, значит, не хотим ехать.
Конечно, надо играть. И мы всегда будем с большим желанием приезжать в сборную», — приводит слова Тюкавина «Известия».
Напомним, что 7-го июня сборная России в товарищеском матче обыграла Беларусь со счетом 4:0. В этом поединке Тюкавин отметился голом.