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    • Люк Шоу обвинил тен Хага в полученных травмах по ходу прошлого сезона
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    Люк Шоу обвинил тен Хага в полученных травмах по ходу прошлого сезона

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу назвал виноватых в своих травмах, из-за которых футболист пропустил большую часть прошедшего сезона.

    Люк Шоу
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    Люк Шоу

    «Я что-то почувствовал в матче с "Астон Виллой" (матч 24-го тура АПЛ минувшего сезона) и был заменён в перерыве. Я не тренировался всю неделю, а когда пришли результаты обследования, там было всё не так уж и плохо.

    Затем я тренировался за день до игры (с "Лутон Таун"). Если тренер просит сыграть меня, я никогда не откажу. Но я не должен был играть. В этом отчасти виноваты все: частично здесь есть моя вина, частично медицинского персонала. Я думаю, каждый признает это», — приводит слова Шоу 90min.

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