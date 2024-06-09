Люк Шоу обвинил тен Хага в полученных травмах по ходу прошлого сезона

Защитникназвал виноватых в своих травмах, из-за которых футболист пропустил большую часть прошедшего сезона.

«Я что-то почувствовал в матче с "Астон Виллой" (матч 24-го тура АПЛ минувшего сезона) и был заменён в перерыве. Я не тренировался всю неделю, а когда пришли результаты обследования, там было всё не так уж и плохо.

Затем я тренировался за день до игры (с "Лутон Таун"). Если тренер просит сыграть меня, я никогда не откажу. Но я не должен был играть. В этом отчасти виноваты все: частично здесь есть моя вина, частично медицинского персонала. Я думаю, каждый признает это», — приводит слова Шоу 90min.

В сезоне 2023/2024 защитник провел только 15 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.