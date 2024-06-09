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    Альмквист может перейти из «Ростова» в ПАОК

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    Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист может продолжить карьеру в греческом ПАОКе, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

    Понтус Альмквист
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    Понтус Альмквист

    По информации источника, руководство греческого клуба уже начало переговоры по переходу шведского 24-летнего форварда из российского клуба.

    Минувший сезон шведский игрок провёл в аренде в итальянском «Лечче», за который провёл 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Действующий контракт Альмквиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2025 года.

    Напомним, ПАОК стал чемпионом Греции в сезоне-2023/2024. Команда заработала 80 очков. На второй строчке расположился АЕК. Клуб из Афин, в свою очередь, набрал 78 очков.

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