Агент Жемалетдинова отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в ЦСКА

Вадим Шпинев, агент полузащитника, опроверг информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в

Жемалетдинов стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Локомотивом».

«Переговоры с ЦСКА по Жемалетдинову? Не слушайте никакую информацию. Все идет своим чередом до официального объявления какого-либо клуба. С ЦСКА по поводу Рифата переговоров не было.

Возможен ли переход Жемалетдинова в ЦСКА? Почему бы и нет? Никогда нельзя зарекаться. Жемалетдинов — талантливый, сильный, русский и бесплатный футболист, в поиске. Что еще надо?», — приводит слова Шпинева Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость Жемалетдинова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 20 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.