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    Агент Жемалетдинова отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в ЦСКА

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    Вадим Шпинев, агент полузащитника Рифата Жемалетдинова, опроверг информацию о том, что игрок может продолжить карьеру в ЦСКА.

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    Жемалетдинов стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    «Переговоры с ЦСКА по Жемалетдинову? Не слушайте никакую информацию. Все идет своим чередом до официального объявления какого-либо клуба. С ЦСКА по поводу Рифата переговоров не было.

    Возможен ли переход Жемалетдинова в ЦСКА? Почему бы и нет? Никогда нельзя зарекаться. Жемалетдинов — талантливый, сильный, русский и бесплатный футболист, в поиске. Что еще надо?», — приводит слова Шпинева Sport24.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Жемалетдинова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 20 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

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