«ПСЖ» подпишет Сафонова, несмотря на конфликт вратаря с бывшей женой

Вратарь «Краснодара»перейдет в, несмотря на скандальную историю с бывшей женой, сообщает «Чемпионат».

«В "ПСЖ" были в курсе ситуации Сафонова с его бывшей супругой. Эта ситуация никогда не ставила трансфер под сомнение. Клуб намерен завершить трансфер», — сказал источник издания.

Ранее стало известно, что Сафонову запрещен выезд с территории Российской Федерации по причине неуплаты алиментов. Сумма задолженности составляет около 60 млн рублей.

Сообщалось, что Сафонов подпишет с «ПСЖ» контракт до июня 2029 года. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.