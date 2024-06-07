Cостав Словении на Евро-2024

Йосип Иличич Фото: globallookpress.com
Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»).
Защитники: Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех»), Яка Бийол («Удинезе»), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Петар Стоянович («Сампдория»), Ванья Дркушич («Сочи»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Юре Балковец («Аланьяспор»).
Полузащитники: Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба — «Панатинаикос»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба — «Штурм»), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт»), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава), Йосип Иличич («Марибор»).
Нападающие: Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Жан Целар («Лугано»), Тими Элшник («Олимпия» Любляна).