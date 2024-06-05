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    Медведев: «Зенит» догнал «Спартак» по победам подряд в чемпионате, теперь будем обгонять

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб не устал побеждать в российской Премьер-лиге.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Зенит» повторил рекорд «Спартака», выиграв чемпионат России шесть раз подряд.

    «Мы знаем, что и "Бавария", и "Ювентус" выигрывали по 10 раз подряд. Мы догнали "Спартак" по победам подряд в российском чемпионате, вот теперь будем обгонять.

    И когда говорят, что команда устает от побед... Устают от поражений. От побед никогда не устанешь», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

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