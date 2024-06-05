Карпину в новом контракте с РФС запретят совмещать посты в сборной и зарубежном клубе

Стало известно, в каком случаеможет покинуть пост главного тренера сборной

Действующее соглашение Карпина с РФС рассчитано до августа 2024 года. Как известно, 55-летний специалист совмещает посты в национальной команде и «Ростове».

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что Карпин в случае подписания нового контракта по-прежнему сможет работать и в сборной, и в клубе, но с одним условием.

«Такая опция (совмещения) возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Карпин готов заключить новый двухлетний контракт с РФС.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с августа 2021 года.