«Спартак» заплатит «Кадису» еще 500 тыс. евро за трансфер Бонгонда

Московскийзаплатитещё € 500 тыс. за переход нападающего. Об этом сообщает El Desmarque.

По сведениям источника, этим летом московский клуб, согласно условиям договора с «Кадисом», должен выплатить испанцам бонус в размере € 500 тыс., предусмотренный за проведение футболистом более 50% матчей в составе «Спартака» в прошедшем сезоне. Отмечается, что общая сумма бонусов по соглашению между клубами может составить € 2,5 млн вдобавок к фиксированной выплате за трансфер Тео в размере € 7,2 млн.

Напомним, Бонгонда перешёл из «Кадиса» в московский «Спартак» в июле 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 5 млн. В прошлом сезоне Бонгонда забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 35 матчах.