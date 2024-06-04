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    «Спартак» заплатит «Кадису» еще 500 тыс. евро за трансфер Бонгонда

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    Московский «Спартак» заплатит «Кадису» ещё € 500 тыс. за переход нападающего Тео Бонгонда. Об этом сообщает El Desmarque.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    По сведениям источника, этим летом московский клуб, согласно условиям договора с «Кадисом», должен выплатить испанцам бонус в размере € 500 тыс., предусмотренный за проведение футболистом более 50% матчей в составе «Спартака» в прошедшем сезоне. Отмечается, что общая сумма бонусов по соглашению между клубами может составить € 2,5 млн вдобавок к фиксированной выплате за трансфер Тео в размере € 7,2 млн.

    Напомним, Бонгонда перешёл из «Кадиса» в московский «Спартак» в июле 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2027 года.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 5 млн. В прошлом сезоне Бонгонда забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 35 матчах.

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