ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рашид Рахимов«Каждый следующий шаг сложнее предыдущего». Рашид Рахимов — о тренерской доле и нюансах работы в Казани
  • 17:14
    • Кассьерра выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Балтикой»
  • 15:45
    • Рахимов высказался о слухах по поводу возможного увольнения из «Рубина»
  • 14:18
    • Романо: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
  • 16:14
    • The Athletic: Модрич согласился на понижение зарплаты в «Реале»
  • 15:20
    • «Салават Юлаев» и ЦСКА произвели обмен хоккеистами
    Все новости спорта

    Игнашевич перед матчем с «Зенитом»: Победит тот, кто больше заслужит

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Зенит Балтика
    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мыслями перед матчем Суперфинала Кубка России с «Зенитом».

    Сергей Игнашевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Игнашевич

    «Я не волнуюсь сегодня, больше переживаю за ребят. Матч важен для наших ребят, города и клуба. Какие игровые шансы у "Балтики"? Не люблю говорить о таких вещах перед игрой.

    Матч всё расставит по своим местам. Победит тот, кто больше заслужит», — заявил Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

  • «Балтика» — «Зенит». Онлайн
  • Онлайн-трансляция финала Кубка России «Балтика» — «Зенит»
  • Сегодня

    • Матч Суперфинала Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» состоится сегодня, 2-го июня в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы — тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» обыграть «Балтику» в основное время?
  • «Балтика» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Обойдет ли «Аталанта» на финише «Ювентус»?
  • «Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Овьедо» не позволит «Эйбару» добыть прямой билет в элиту
  • «Эйбар» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кайрат — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Леганес — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хорватия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Англия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Германия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры