Игнашевич перед матчем с «Зенитом»: Победит тот, кто больше заслужит

Главный тренерподелился мыслями перед матчем Суперфинала Кубка России с

«Я не волнуюсь сегодня, больше переживаю за ребят. Матч важен для наших ребят, города и клуба. Какие игровые шансы у "Балтики"? Не люблю говорить о таких вещах перед игрой.

Матч всё расставит по своим местам. Победит тот, кто больше заслужит», — заявил Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Матч Суперфинала Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» состоится сегодня, 2-го июня в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы — тут.