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    Сторожук: Ребята отдали все силы, но их в итоге и не хватило

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал поражение в ответном переходном матче с «Пари НН» (1:2).

    Александр Сторожук
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    Александр Сторожук

    «Не знаю, есть ли смысл говорить о матче. Хочу только поблагодарить все службы, команду, болельщиков: подарили шанс, надежду. Был сегодня праздник на стадионе. Большое спасибо всем. Были одним целым, одним сплочённым механизмом, который работал, действовал. Ребята отдали все силы… Но их в итоге и не хватило.

    Они забили на исполнение. Резерв у них качественный. Мы не использовали свои моменты, в этом вся логика. На выезде могли рассчитывать на большее: был момент, когда должна была быть красная карточка, а потом — нереализованный выход один на один. Сами себя удивили: в каких‑то эпизодах нужно было сыграть лучше. Мало кто ставил на нас, объективно. Интригу мы подвесили, но силы оказались небезграничны», — приводит слова Сторожука пресс-служба тульского клуба.

    Таким образом, «Пари НН» по сумме двух встреч победил «Арсенал» со счетом 3:2 и остался в РПЛ на следующий сезон.

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