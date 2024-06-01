Аверьянов о вылете «Урала» из РПЛ: Никаких ощущений, огромное разочарование

Евгений Аверьянов Фото: t.me/fc_uralEkb
«Ощущения от того, что "Урал" будет играть в Первой лиге? Никаких ощущений. Огромное разочарование. Поздравляю "Акрон" с выходом в РПЛ», — сказал Аверьянов «Матч ТВ».
Ранее главный тренер «Акрона» поделился эмоциями от выхода своей команды в российскую Премьер-лигу.
Напомним, что руководство «Урала» уволило главного тренера команды Виктора Гончаренко после поражения в 1-м стыковом матче со счетом 0:2. В ответном поединке екатеринбужцы обыграли «Акрон» (2:1), но этого не хватило для сохранения прописки в РПЛ.