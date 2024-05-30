Стало известно, когда Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ»

Известный журналистподелился некоторыми подробностями предстоящего перехода вратаря «Краснодара»

По данным источника, парижский клуб официально оформит переход Сафонова в июне.

При этом отмечается, что «ПСЖ» уже согласовал все условия сделки и с «Краснодаром», и с представителями голкипера.

Романо подтвердил, что Сафонов подпишет с «ПСЖ» контракт до июня 2029 года.

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

«ПСЖ» начал следить за игрой Сафонова еще в начале года и планировал отправить своих скаутов на матчи «Краснодара» в РПЛ, но не сделал этого из-за необходимости оформлять Fan ID.

Напомним, в сезоне-2023/2024 основным вратарем «ПСЖ» был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.