ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КержаковПодарок к юбилею. «Кайрат» пригласил Кержакова, чтобы стать чемпионом
  • 09:52
    • «Урал» объявил об увольнении Гончаренко
  • 10:38
    • Стало известно, когда Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ»
  • 10:26
    • Экс-тренер «Локомотива» покинул «Шабаб Аль-Ахли»
  • 10:18
    • Президент «Урала» озвучил причину увольнения Гончаренко
  • 10:12
    • В «Болонье» отреагировали на слухи о возможном подписании Миранчука
    Все новости спорта

    Стало известно, когда Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Известный журналист Фабрицио Романо поделился некоторыми подробностями предстоящего перехода вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    По данным источника, парижский клуб официально оформит переход Сафонова в июне.

    При этом отмечается, что «ПСЖ» уже согласовал все условия сделки и с «Краснодаром», и с представителями голкипера.

    Романо подтвердил, что Сафонов подпишет с «ПСЖ» контракт до июня 2029 года.

    Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

  • Новый вызов для Сафонова. ПСЖ усиливает свой состав российским голкипером
  • Все подробности о переходе голкипера «Краснодара» в стан чемпионов Франции
  • Вчера

    • «ПСЖ» начал следить за игрой Сафонова еще в начале года и планировал отправить своих скаутов на матчи «Краснодара» в РПЛ, но не сделал этого из-за необходимости оформлять Fan ID.

    Напомним, в сезоне-2023/2024 основным вратарем «ПСЖ» был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится не самым событийным
  • «Кремонезе» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сент-Этьен» постарается все решить на своем поле
  • «Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Азаренко переиграет соперницу на опыте?
  • Азаренко — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азаренко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Ковалик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Копенгаген — Раннерс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Штруфф — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Саган Тосу — Токио
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры