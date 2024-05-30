В «Болонье» отреагировали на слухи о возможном подписании Миранчука

Спортивный директор «Болоньи»прокомментировал информацию о том, что летом клуб может подписать полузащитника «Аталанты»

Сообщалось, что «Аталанта» заинтересована в переходе полузащитника «Болоньи» Риккардо Орсолини. В качестве компенсации, помимо денег, клуб из Бергамо готов отдать права на Миранчука.

«Таких переговоров нет», — сказал Сартори, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в девять миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.