В «Болонье» отреагировали на слухи о возможном подписании Миранчука

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что «Аталанта» заинтересована в переходе полузащитника «Болоньи» Риккардо Орсолини. В качестве компенсации, помимо денег, клуб из Бергамо готов отдать права на Миранчука.
«Таких переговоров нет», — сказал Сартори, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в девять миллионов евро.
В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.