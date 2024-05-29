Whoscored назвал символическую сборную европейских топ-лиг

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
Символическая сборная европейских топ-лиг в сезоне-2023/2024 по версии Whoscored:
Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен», средняя оценка– 7,14) — Йозуа Киммих («Бавария», 7,13), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,15), Алессандро Буонджорно («Торино», 7,14), Алекс Гримальдо («Байер», 7,58) — Букайо Сака («Арсенал», 7,67), Джуд Беллингем («Реал», 7,81), Родри («Манчестер Сити», 7,62), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,71) — Гарри Кейн («Бавария», 7,82), Серу Гирасси («Штутгарт», 7,73).
Ранее Whoscored составил символическую сборную сезона в российской Премьер-лиге.