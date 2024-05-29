Кулаков перед матчем с «Акроном»: Наш клуб обязан играть в высшем дивизионе

Капитанподелился ожиданиями от предстоящего стыкового матча сза выживание в РПЛ.

«От лица всей команды хочу поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня придут на стадион, а также за поддержку всегда и во всем. Мы с вами прошли через многие трудности.

Я счастлив быть частью "Урала", быть капитаном команды. Наш клуб обязан играть в высшем дивизионе. Только единение команды и болельщиков поможет нам сегодня добиться этой цели.

Необходимо позитивно закончить этот очень трудный сезон», — приводит слова Кулакова пресс‑служба «Урала».

Первый стыковой матч между «Уралом» и «Акроном» состоится сегодня, 29-го мая в 16:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.