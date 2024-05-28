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    «Урал» — «Акрон». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого стыкового матча РПЛ между «Уралом» и «Акроном»

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    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко
    «Урал» примет «Акрон» в рамках первого стыкового матча за право остаться в РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Урал»

    Команда из Екатеринбурга завершила сезон РПЛ на 14-й строчке в турнирной таблице. За 30 туров «Урал» одержал 7 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 30:46.

    Перед заключительным туром подопечные Виктора Гончаренко занимали 11-ю строчку, но по итогам решающего дня не смогли удержаться в безопасном месте. Поражение «Урала» (0:2) от ЦСКА, а также победа «Факела» (2:0) над «Ахматом» и ничья «Оренбурга» (0:0) со «Спартаком» откинула екатеринбуржцев в стыковые матчи.

    Таким образом «шмели», не смогли выиграть ни в одном из трех последних туров РПЛ. До матча с ЦСКА уральцы поделили очки с «Оренбургом» (3:3) и «Факелом» (0:0).

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    «Акрон»

    На четвертый сезон пребывания в Первой лиге «Акрон» добился лучшего для себя результата, заняв третье место. За 34 матча клуб из Тольятти набрал 59 очков: 17 побед, 8 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 48:26.

    В заключительном туре подопечные Заура Тедеева принимали на своем стадионе «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась волевой победой тольяттинцев со счетом 2:1. Решающий гол на 90-й минуте забил Иван Чудин.

    Эта победа стала для «Акрона» первой в трех последних матчах. Ранее команда из Тольятти уступила «Арсеналу» и «Шиннику» с одинаковым счетом 0:1.

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой в товарищеских матчах. В 2021 году победу отпраздновал «Урал» (1:0), а спустя год была зафиксирована ничья (2:2).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «Акрон» с коэффициентом 1.77.

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