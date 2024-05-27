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    Британские СМИ сообщили, когда Гвардиола покинет «Манчестер Сити»

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    Хосеп Гвардиола не планирует продлевать контракт с «Манчестер Сити».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    По информации Mail Sport, Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» летом 2025 года после истечения срока действующего контракта.

    Владельцы английского клуба надеются уговорить 53-летнего специалиста продолжить работу с командой, но пока такой договоренности нет.

    Источник утверждает, что в случае ухода Гвардиолы новым наставником «Ман Сити» может стать Мичел Санчес из «Жироны».

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    • Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» выиграли уже 17 трофеев, в том числе шесть чемпионских титулов в английской Премьер-лиге.

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