Британские СМИ сообщили, когда Гвардиола покинет «Манчестер Сити»

не планирует продлевать контракт с

По информации Mail Sport, Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» летом 2025 года после истечения срока действующего контракта.

Владельцы английского клуба надеются уговорить 53-летнего специалиста продолжить работу с командой, но пока такой договоренности нет.

Источник утверждает, что в случае ухода Гвардиолы новым наставником «Ман Сити» может стать Мичел Санчес из «Жироны».

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» выиграли уже 17 трофеев, в том числе шесть чемпионских титулов в английской Премьер-лиге.