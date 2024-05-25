«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с Тухелем

Руководствоуже провело переговоры с главным тренером «Баварии», который покинет мюнхенский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Daily Mail

По информации источника, боссы «красных дьяволов» также пообщались с главным тренером «Ипсвича» Кираном Маккеной.

Ранее в СМИ появилась информация, что нынешний главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг будет уволен после финального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 25 мая.

Подчёркивалось, что Тухель с интересом смотрит на возможность вернуться в Англию и поработать с «Манчестер Юнайтед». Ранее немецкий специалист занимал должность главного тренера лондонского «Челси».