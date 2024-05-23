Семак: «Ростов» в матчах с «Зенитом» старается играть в свой футбол

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча противв 30-м туре РПЛ.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ перед заключительным туром, отставая от «Динамо» на два очка.

Команда Семака станет чемпионом только в том случае, если одержит победу над «Ростовом», а «Динамо» проиграет «Краснодару».

«Буду концентрироваться на своем матче и не отвлекаться. Надо фокусироваться на одном.

Нужно ли ограждать игроков от информации из Краснодара? Не знаю, насколько это возможно. Ограждать, наверное, нужно, но в данном случае в плане чемпионата не все зависит от нас, поэтому у нас одна задача — побеждать.

Выражение "многие говорят, что у 'Ростова' не будет мотивации…" ни о чем не говорит. Думаю, Валерий Карпин и "Ростов" выйдут на игру с одним настроем — побеждать.

Команда старается много и активно прессинговать. Интересно играть с "Ростовом". Многие в матчах с "Зенитом" думают в основном о защите собственных ворот, а "Ростов" старается играть в свой футбол. Матч будет очень интересный», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матчи «Зенит» — «Ростов» и «Краснодар» — «Динамо» пройдут 25 мая, начало — в 16:30 мск.