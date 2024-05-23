Полузащитник «Байера» Джака: «Аталанта» заслуживает комплиментов

Полузащитниквысказался о поражении своей команды в финале Лиги Европы с(0:3).

«Если честно, непобитый рекорд нас не интересует. Нас это с самого начала не волновало. Речь об игре, и, к сожалению, мы сегодня потерпели поражение в финале. Таков футбол.

Мы говорили вчера о том, что игра будет трудной. "Аталанта" заслуживает комплиментов», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

Напомним, что до матча с «Аталантой» «Байер» не проиграл ни одного раза во всех турнирах нынешнего сезона. Команда Хаби Алонсо выиграла чемпионат Германии и сыграет в финале Кубка страны.