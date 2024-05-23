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    Полузащитник «Байера» Джака: «Аталанта» заслуживает комплиментов

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    Полузащитник «Байера» Гранит Джака высказался о поражении своей команды в финале Лиги Европы с «Аталантой» (0:3).

    Гранит Джака
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    Гранит Джака

    «Если честно, непобитый рекорд нас не интересует. Нас это с самого начала не волновало. Речь об игре, и, к сожалению, мы сегодня потерпели поражение в финале. Таков футбол.

    Мы говорили вчера о том, что игра будет трудной. "Аталанта" заслуживает комплиментов», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

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    • Напомним, что до матча с «Аталантой» «Байер» не проиграл ни одного раза во всех турнирах нынешнего сезона. Команда Хаби Алонсо выиграла чемпионат Германии и сыграет в финале Кубка страны.

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