Иммобиле высказался о своем будущем в «Лацио»

Нападающийответил на вопрос о своем будущем в римском клубе.

«Я уже говорил, у меня осталось два года контракта с "Лацио", и я счастлив здесь. Моя семья обосновалась, и я не вижу причин уезжать. Очевидно, что после такого сезона есть много вопросов и критики.

У меня было семь лет на исключительном уровне и один год со спадом в форме, также не помогли некоторые трудности со сменой тренера. То, что в течение многих лет я был тем, кто забивал больше голов и демонстрировал лучшие результаты, вполне покрывает мой провальный один год», — приводит слова Иммобиле Football Italia.

В нынешнем сезоне Иммобиле провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал один ассист.