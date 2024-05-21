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    Набабкин уйдет из ЦСКА

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    37-летний защитник Кирилл Набабкин покинет московский ЦСКА по окончании текущего сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Кирилл Набабкин
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    Кирилл Набабкин

    «Клуб не будет продлевать контракт с Набабкиным. Защитнику предложат работу в структуре ЦСКА, сам Набабкин ещё не принял решение о продолжении своей карьеры», — добавил источник.

    Напомним, Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступает с 2010 года. В составе армейцев Кирилл по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

    В текущем сезоне РПЛ Кирилл Набабкин провёл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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