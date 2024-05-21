Набабкин уйдет из ЦСКА

Кирилл Набабкин Фото: globallookpress.com
«Клуб не будет продлевать контракт с Набабкиным. Защитнику предложат работу в структуре ЦСКА, сам Набабкин ещё не принял решение о продолжении своей карьеры», — добавил источник.
Напомним, Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступает с 2010 года. В составе армейцев Кирилл по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.
В текущем сезоне РПЛ Кирилл Набабкин провёл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.