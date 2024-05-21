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    Тренер сборной Португалии объяснил, почему взял Роналду на Евро-2024

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    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что национальная команда нуждается в нападающем Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Что касается Криштиану Роналду, думаю, лучше говорить о статистике. Игрок, забивший 42 гола в 41 матче за свой клуб, демонстрирует стабильность, способность всегда быть в форме и качество игры перед воротами, что нам действительно нравится и в чем мы нуждаемся.

    Мы не делаем выбор, основываясь на том, где играют футболисты. Мы хотим создать лучшую команду и вызвать 26 игроков, которые войдут в ее состав. Мы отслеживаем индивидуальные показатели игроков и их роль в раздевалке.

    Есть игроки, которые имеют второстепенные роли в важных раздевалках, и другие, которые играют важную роль в менее сильных командах. С марта 2023 года до сегодняшнего дня у нас есть много информации», — сказал Мартинес Goal.

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