Тренер сборной Португалии объяснил, почему взял Роналду на Евро-2024

Главный тренер сборной Португалиизаявил, что национальная команда нуждается в нападающем

«Что касается Криштиану Роналду, думаю, лучше говорить о статистике. Игрок, забивший 42 гола в 41 матче за свой клуб, демонстрирует стабильность, способность всегда быть в форме и качество игры перед воротами, что нам действительно нравится и в чем мы нуждаемся.

Мы не делаем выбор, основываясь на том, где играют футболисты. Мы хотим создать лучшую команду и вызвать 26 игроков, которые войдут в ее состав. Мы отслеживаем индивидуальные показатели игроков и их роль в раздевалке.

Есть игроки, которые имеют второстепенные роли в важных раздевалках, и другие, которые играют важную роль в менее сильных командах. С марта 2023 года до сегодняшнего дня у нас есть много информации», — сказал Мартинес Goal.

Ранее пресс-служба сборной Португалии опубликовала расширенный состав национальной команды на Евро-2024. Турнир начнется 14-го июня и закончится 14-го июля.