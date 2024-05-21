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    Гасперини: «Байер» — совершенная команда с невероятной организацией

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    Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Байера».

    Джан-Пьеро Гасперини
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    Джан-Пьеро Гасперини

    «Мы верим, что сделали все необходимое для подготовки к матчу, и сейчас надо просто дождаться игры. Следующие 24 часа нам следует провести в меру спокойно, понимая, что все, что должны, мы уже сделали.

    "Байер" — совершенная команда с невероятной организацией. Результаты, которых они добиваются в этом сезоне, неслучайны. Это очень универсальная команда, они способны обороняться и отлично действуют в отборе. Судьбу финала могут решить мельчайшие детали. Мы должны отнестись к сопернику с уважением и постараться как можно быстрее адаптироваться к их игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

    Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало — в 22:00 мск.

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