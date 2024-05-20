«Нефтехимик» уступил «Ленинградцу», «Волгарь» проиграл «Соколу» и вылетел из Первой лиги

Алексей Бага зимой возглавил «Сокол» Фото: sputnik.by
Нижнекамский «Нефтехимик» был слабее «Ленинградца» — 1:2.
На 9-й минуте в свои ворота мяч забил голкипер гостей Никита Карабашев. На 25-й минуте «Ленинградец» смог сравнять счет после точного удара Руслана Апекова.
Победу команде Максима Астафьева принес Виталий Жиронкин на 88-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Нефтехимик — Ленинградец 1:2
Голы: 1:0 Никита Карабашев (9'), 1:1 Руслан Апеков (25'), 1:2 Zhironkin V. (88') Нефтехимик: Сергей Ещенко, Алексей Бердников, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Данила Емельянов, Давид Кокоев, Ражаб Магомедов, Кирилл Морозов, Максим Петров, Матвей Першин Ленинградец: Никита Карабашев, Никита Калугин, Валерий Каптилов, Роман Кудрявцев, Михаил Горелишвили, Владислав Шепелев, Руслан Апеков, Максим Бачинский, Никита Розманов, Алексей Яковлев, Sukhanov E. Предупреждение: Марат Ситдиков (76')
В параллельной игре встретились два аутсайдера саратовский «Сокол» и астраханский «Волгарь».
Победа в итоге досталась хозяевам после точного удара на 49-й минуте Артема Максименко.
Футбол. Россия. ФНЛ
Сокол — Волгарь 1:0
Гол: 1:0 Александр Максименко (49') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Ян Гудков, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владимир Азаров, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Zabelin P. Волгарь: Олег Смирнов, Иван Хомуха, Сергей Обивалин, Дамир Шайхтдинов, Эрбол Атабаев, Данил Клёнкин, Алексей Павлишин, Евгений Шляков, Артур Гилязетдинов, Кирилл Косарев, Вячеслав Кротов Предупреждения: Евгений Шляков (28'), Вячеслав Кротов (90+1')
Таким образом, «Сокол» после этого успеха поднялся на 14-е место с 35 очками. «Волгарь» с 31-м покидает Первую лигу.