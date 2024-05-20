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    «Нефтехимик» уступил «Ленинградцу», «Волгарь» проиграл «Соколу» и вылетел из Первой лиги

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Нефтехимик Ленинградец Сокол Волгарь
    Завершились два матча 33-го тура Первой лиги по футболу.

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    Нижнекамский «Нефтехимик» был слабее «Ленинградца» — 1:2.

    На 9-й минуте в свои ворота мяч забил голкипер гостей Никита Карабашев. На 25-й минуте «Ленинградец» смог сравнять счет после точного удара Руслана Апекова.

    Победу команде Максима Астафьева принес Виталий Жиронкин на 88-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нефтехимик — Ленинградец 1:2
    Голы: 1:0 Никита Карабашев (9'), 1:1 Руслан Апеков (25'), 1:2 Zhironkin V. (88') Нефтехимик: Сергей Ещенко, Алексей Бердников, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Данила Емельянов, Давид Кокоев, Ражаб Магомедов, Кирилл Морозов, Максим Петров, Матвей Першин Ленинградец: Никита Карабашев, Никита Калугин, Валерий Каптилов, Роман Кудрявцев, Михаил Горелишвили, Владислав Шепелев, Руслан Апеков, Максим Бачинский, Никита Розманов, Алексей Яковлев, Sukhanov E. Предупреждение: Марат Ситдиков (76')

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельной игре встретились два аутсайдера саратовский «Сокол» и астраханский «Волгарь».

    Победа в итоге досталась хозяевам после точного удара на 49-й минуте Артема Максименко.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Сокол — Волгарь 1:0
    Гол: 1:0 Александр Максименко (49') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Ян Гудков, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владимир Азаров, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Zabelin P. Волгарь: Олег Смирнов, Иван Хомуха, Сергей Обивалин, Дамир Шайхтдинов, Эрбол Атабаев, Данил Клёнкин, Алексей Павлишин, Евгений Шляков, Артур Гилязетдинов, Кирилл Косарев, Вячеслав Кротов Предупреждения: Евгений Шляков (28'), Вячеслав Кротов (90+1')

    Таким образом, «Сокол» после этого успеха поднялся на 14-е место с 35 очками. «Волгарь» с 31-м покидает Первую лигу.

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