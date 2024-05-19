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    Хейлунн о давлении в «МЮ»: Сперва мне было тяжело

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн высказался о периоде адаптации в стане «красных дьяволов».

    Расмус Хейлунн
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    Расмус Хейлунн

    «Манчестер Юнайтед — такой большой клуб, а АПЛ — такая огромная лига... Люди, очевидно, обращают на тебя больше внимания (после переезда), чем раньше.

    Сперва мне было тяжело. Сейчас я гораздо спокойнее, больше не так сильно беспокоюсь из-за того, что говорят. Я знаю, что я хороший футболист, если у меня будут шансы, я забью много голов», — цитирует Хейлунна журналист Фабрицио Романо.

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    • В нынешнем сезоне Хейлунн провел 29 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.

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