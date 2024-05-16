Руни посоветовал Рашфорду собраться с мыслями

Легендарный нападающийвысказался об игре форварда «красных дьяволов»в нынешнем сезоне.

«Все мы знаем, что Маркус способен играть на топ-уровне. Я лишь задаюсь вопросом, не пора ли самому Маркусу перейти куда-то еще? Я не знаю. Думаю, он должен сам задать себе этот вопрос.

Я хочу, чтобы он остался и бил рекорды в этом клубе. Но он должен собраться с мыслями, успокоиться и снова стать таким игроком, каким, как мы знаем, он может быть», — сказал Руни ESPN.

В нынешнем сезоне Рашфорд провел 32 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.