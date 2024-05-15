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    «Зенит» — ЦСКА«Зенит» — ЦСКА. Онлайн
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    «Уфа» стала единоличным лидером Второй лиги

    Футбол Футбол России Уфа Велес Родина Чайка Металлург Липецк Ротор Краснодар-2
    Завершились пять матчей Второй лиги по футболу в зоне «Золото», по итогам которой лучшие клубы выходят в Первую лигу.

    Евгений Харлачев — главный тренер «Уфы»
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    Евгений Харлачев — главный тренер «Уфы»

    «Уфа» победила на своем поле «Муром» — 2:1 и стал единоличным лидером турнира.

    За уфимцев забивали Андрей Теняев и еще один мяч случился после автогола. За «Муром» отличился Данила Янов.

    Другой лидер «Новосибирск» потерял очки в гостях в матче с «Челябинском» — 1:1.

    За челябинцев забил Валерий Горбачик, а за новосибирцев Александр Конев.

    Московский «Велес» на своем поле победил «Родину-2» — 2:1.

    За хозяев забивали Ярослав Ивакин и Олег Смирнов, за гостей единственный мяч на счету Валерия Соломахи.

    «Чайка» с минимальным счетом 1:0 обыграла липецкий «Металлург».

    Гол забил Павел Долгов с пенальти.

    В еще одном матче «Ротор» не смог переиграть «Краснодар-2» — 0:0.

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