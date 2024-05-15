«Уфа» стала единоличным лидером Второй лиги

Завершились пять матчей Второй лиги по футболу в зоне «Золото», по итогам которой лучшие клубы выходят в Первую лигу.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Евгений Харлачев — главный тренер «Уфы» Фото: www.fcufa.pro

«Уфа» победила на своем поле «Муром» — 2:1 и стал единоличным лидером турнира.

За уфимцев забивали Андрей Теняев и еще один мяч случился после автогола. За «Муром» отличился Данила Янов.

Другой лидер «Новосибирск» потерял очки в гостях в матче с «Челябинском» — 1:1.

За челябинцев забил Валерий Горбачик, а за новосибирцев Александр Конев.

Московский «Велес» на своем поле победил «Родину-2» — 2:1.

За хозяев забивали Ярослав Ивакин и Олег Смирнов, за гостей единственный мяч на счету Валерия Соломахи.

«Чайка» с минимальным счетом 1:0 обыграла липецкий «Металлург».

Гол забил Павел Долгов с пенальти.

В еще одном матче «Ротор» не смог переиграть «Краснодар-2» — 0:0.