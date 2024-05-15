«Краснодар» готов заплатить 10 млн евро за нападающего «Флуминенсе»

Джон Кеннеди Фото: globallookpress.com
По информации Bolavip, в переходе бразильского футболиста заинтересован «Краснодар».
Источник утверждает, что российский клуб предложил за Кеннеди 10 миллионов евро, но получил отказ.
«Флуминенсе» готов отпустить 21-летнего форварда за 20 миллионов евро.
Отмечается, что на Кеннеди также претендует донецкий «Шахтер», который тоже предлагал бразильцам 10 миллионов.
Transfermarkt оценивает стоимость Кеннеди в семь миллионов евро. В текущем чемпионате Бразилии он провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.