Радимов: «Динамо» — фаворит, но календарь у «Зенита» попроще

Экс-игрок сборной Россиидал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул в РПЛ.

«Динамо — чемпион? Подождите. Три тура назад мы говорили, что у "Динамо" не будет даже бронзовых медалей. Любая из трёх команд может выиграть чемпионат. Может произойти всё что угодно.

Может получиться так, что "Краснодар" и "Динамо" в последнем туре сыграют вничью, а чемпионом станет "Зенит". "Динамо" — фаворит. Но, на мой взгляд, календарь у "Зенита" попроще», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», которое на два балла опережает «Зенит».