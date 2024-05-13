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    Радимов: «Динамо» — фаворит, но календарь у «Зенита» попроще

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    Экс-игрок сборной России Владислав Радимов дал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул в РПЛ.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Динамо — чемпион? Подождите. Три тура назад мы говорили, что у "Динамо" не будет даже бронзовых медалей. Любая из трёх команд может выиграть чемпионат. Может произойти всё что угодно.

    Может получиться так, что "Краснодар" и "Динамо" в последнем туре сыграют вничью, а чемпионом станет "Зенит". "Динамо" — фаворит. Но, на мой взгляд, календарь у "Зенита" попроще», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», которое на два балла опережает «Зенит».

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