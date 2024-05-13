Кержаков: Стажировка в «Севилье» получилась познавательной

Бывший футболист сборной России и «Зенита»рассказал о своей стажировке в испанской

«Она завершилась. Все прошло прекрасно и познавательно. С точки зрения памяти все отлично. Появились и новые впечатления от того, как развивается клуб при новом тренере, спортивном директоре, президенте.

Наблюдал за тренировочным процессом, матчами. Имел долгую беседу с главным тренером, где задавал все интересующие меня вопросы по микроциклам, по подготовительному периоду.

У меня были и тактические вопросы, и про взаимодействие с помощниками. Все, что касается игры», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кержаков играл за «Севилью» с 2007 по 2008 год.

В первой половине сезона Кержаков возглавлял сербский «Спартак» (Суботица). В России он тренировал «Томь» и «Пари НН».