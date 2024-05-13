«Барселона» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы на матч Примеры

Ламин Ямаль Фото: globallookpress.com
«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Канселу, Гюндоган, Кристенсен, Педри, Ямаль, Рафинья, Левандовский.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Ариц, Пачеко, Ле Норман, Траоре, Мерино, Туррьнтес, Бекер, Мендес, Каррикабуру, Оярсабль.
Российский полузащитник Арсен Захарян остался в запасе.
Игра начнется в 22:00 мск и пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.
Календарь и таблица испанской Примеры
Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.