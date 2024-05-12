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    Источник: «Бавария» хочет отдать за хавбека «Кристал Пэлас» £ 60 млн

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    Мюнхенская «Бавария» заинтересована в трансфере 20-летнего хавбека «Кристал Пэлас» Адама Уортона.

    Адам Уортон
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    Адам Уортон

    По данным издания The Sun, немецкий клуб намерен выложить за английского центрального полузащитника £ 60 млн (€ 69,6 млн).

    «Бавария» на протяжении полутора лет «ведет» Уолтона и смотрит за его прогрессом. Ранее мюнхенцы уже предпринимали попытки купить 20-летнего игрока, но были отвергнуты.

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    • В текущем сезоне Уортон сыграл 44 матча, забил 2 гола, отдал 6 передач. Его контракт с «Кристал Пэлас» действует до 2029 года. На портале Transfermarkt его оценивают в € 20 млн.

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