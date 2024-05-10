ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матс Хумельс ЛЧ. Подвиги Хоселу и Хуммельса, крах Мбаппе, трагедия Нойера
    Все новости спорта

    Хаби Алонсо: «Байер» заслужил выиграть требл

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Футбол Германии Байер Футбол Италии Рома Лига Европы
    Тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо после ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы» заявил, что его команда заслуживает оформить требл в этом сезоне.

    Хаби Алонсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хаби Алонсо

    Встреча прошла в Леверкузене и завершилась со счетом 2:2. Дублем в составе римлян отметился полузащитник Леандро Паредес, оба мяча были забиты с пенальти. Хозяева смогли отыграть один мяч благодаря автоголу защитника Джанлуки Манчини, в компенсированное время Йосип Станишич сделал счет равным — 2:2.

    По сумме двух матчей победил «Байер» (4:2) и вышел в финал Лиги Европы.

    «Мы рады выйти в финал. В результате нам предстоит сыграть два финала за неделю. Мы показали сегодня отличный характер после второго гола. После этого я посмотрел в глаза своим игрокам и увидел, что они хотят большего. У нас еще есть шанс выиграть требл. И мои футболисты заслуживают все три титула», — цитирует Хаби Алонсо сайт УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пора уже «Ахмату» остановиться
  • «Крылья Советов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Жирона» должна завоевать три очка
  • «Алавес» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Европейцы окажутся сильнее перспективной молодежи?
  • Швеция — США. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.58
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.53
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры