Хаби Алонсо: «Байер» заслужил выиграть требл

Тренер леверкузенского «Байера»после ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы» заявил, что его команда заслуживает оформить требл в этом сезоне.

Встреча прошла в Леверкузене и завершилась со счетом 2:2. Дублем в составе римлян отметился полузащитник Леандро Паредес, оба мяча были забиты с пенальти. Хозяева смогли отыграть один мяч благодаря автоголу защитника Джанлуки Манчини, в компенсированное время Йосип Станишич сделал счет равным — 2:2.

По сумме двух матчей победил «Байер» (4:2) и вышел в финал Лиги Европы.

«Мы рады выйти в финал. В результате нам предстоит сыграть два финала за неделю. Мы показали сегодня отличный характер после второго гола. После этого я посмотрел в глаза своим игрокам и увидел, что они хотят большего. У нас еще есть шанс выиграть требл. И мои футболисты заслуживают все три титула», — цитирует Хаби Алонсо сайт УЕФА.