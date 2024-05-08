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    КАМАЗ и «Енисей» поделили очки

    КАМАЗ — «Енисей»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В перенесенном матче 24-го тура Первой лиги «Енисей» на выезде сыграл вничью с КАМАЗом со счетом 1:1.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    За гостей голом отметился Александр Ломакин, у хозяев отличился Роман Защепкин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — Енисей 1:1
    Голы: 0:1 Александр Ломакин (18'), 1:1 Роман Защепкин (50') КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Роман Мануйлов, Юрий Кириллов, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Роман Защепкин, Fartuna B., Gorelov P., Gyurdzhan A., Ratnikov S. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Александр Масловский, Виталий Стежко, Михаил Гащенков, Егор Иванов, Александр Ломакин, Андрей Мазурин, Андрей Окладников, Tikhonov D. Предупреждения: Fartuna B. (20'), Андрей Мазурин (41'), Егор Иванов (86'), (88')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Енисей» с 42 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Первой лиги, КАМАЗ с 41 баллом идет 12-м месте в турнирной таблице

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