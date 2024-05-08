КАМАЗ — «Енисей»: счет матча 1:1, обзор голов

За гостей голом отметился Александр Ломакин, у хозяев отличился Роман Защепкин.
Футбол. Россия. ФНЛ
КамАЗ — Енисей 1:1
Голы: 0:1 Александр Ломакин (18'), 1:1 Роман Защепкин (50') КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Роман Мануйлов, Юрий Кириллов, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Роман Защепкин, Fartuna B., Gorelov P., Gyurdzhan A., Ratnikov S. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Александр Масловский, Виталий Стежко, Михаил Гащенков, Егор Иванов, Александр Ломакин, Андрей Мазурин, Андрей Окладников, Tikhonov D. Предупреждения: Fartuna B. (20'), Андрей Мазурин (41'), Егор Иванов (86'), (88')
«Енисей» с 42 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Первой лиги, КАМАЗ с 41 баллом идет 12-м месте в турнирной таблице