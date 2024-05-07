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    Федотов о ничьей с «Рубином»: Проиграли борьбу, не подстраховали, пропустили гол

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о ничейном результате своей команды в матче 27-го тура российской Премьер-лиги с «Рубином» (2:2).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Хороший первый тайм в нашем исполнении, мы создавали и комбинировали, не раз были близки к забитому мячу. Но совершили глупейший привоз, даже не было предпосылок к чему-то острому. Тем не менее быстро отыгрались.

    Второй тайм продолжили в том же ключе. Соперник стал действовать еще более компактно. Но мы вскрыли защиту, забили, были возможности и увеличить счет. Но в очередной раз что-то залетело — проиграли борьбу, не подстраховали, пропустили гол», — приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

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