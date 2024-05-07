Быстров о проблемах «Зенита»: Хотели интригу — получили!

Бывший футболист «Зенита»высказался о неудачных результатах санкт-петербургской команды во второй половине сезона.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, при этом опережая «Динамо» и «Краснодар» лишь на одно очко.

«Даже в кризис "Зенит" умудряется быть на первом месте. О чем тут говорить...Конечно, что-то не то.

Но все просто привыкли, что они побеждают с запасом и за пять туров до конца. Хотели интригу — получили!», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

В ближайшем матче «Зенит» сыграет против ЦСКА. Игра пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.