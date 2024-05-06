Гончаренко: В раздевалке сейчас шум, гам, веселье, радость

Главный тренер «Урала»прокомментировал победу над(2:1) в 27-м туре РПЛ.

«В раздевалке сейчас шум, гам, веселье, радость. Мало того, что выиграли, выиграли еще и в концовке. Мы понимаем, насколько футбол — это эмоции.

У нас были и разочарования, и победы. Когда ждешь‑ждешь победы, и она приходит в последний момент, она всегда приятна.

Сейчас жарко как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней. Цена очков очень высока. Часто нас это закрепощает.

Иногда так мы себя лучше чувствуем, когда выходим и начинаем проигрывать.

Мы стали лучше контролировать игру с Газинским, Ионовым, Эриком (Бикфалви). Мяч стал лучше держаться, мы перешли на половину поля соперника, что нам и нужно было сделать», — приводит слова белорусского специалиста «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 27 очков.