ПерерывФакел — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матео Кассьерра«Факел» — «Зенит». Онлайн
  • 18:27
    • Миранчук выйдет в старте на матч против «Салернитаны»
  • 18:41
    • Игнашевич после поражения от «Урала»: Ключевой момент — позорное судейство
  • 17:59
    • Бьелица уволен с поста главного тренера «Униона»
  • 17:44
    • «Урал» вырвал победу у «Балтики»
  • 17:32
    • В «Реал Сосьедаде» высказались о будущем Захаряна
    Все новости спорта

    Гончаренко: В раздевалке сейчас шум, гам, веселье, радость

    Футбол Урал Балтика
    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Балтикой» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

    Виктор Гончаренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Гончаренко

    «В раздевалке сейчас шум, гам, веселье, радость. Мало того, что выиграли, выиграли еще и в концовке. Мы понимаем, насколько футбол — это эмоции.

    У нас были и разочарования, и победы. Когда ждешь‑ждешь победы, и она приходит в последний момент, она всегда приятна.

    Сейчас жарко как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней. Цена очков очень высока. Часто нас это закрепощает.

    Иногда так мы себя лучше чувствуем, когда выходим и начинаем проигрывать.

  • Шедевр Тюкавина, невероятная концовка. «Динамо» выиграло у «Сочи» и вышло в лидеры РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Динамо» в матче с «Сочи»
  • Вчера

    • Мы стали лучше контролировать игру с Газинским, Ионовым, Эриком (Бикфалви). Мяч стал лучше держаться, мы перешли на половину поля соперника, что нам и нужно было сделать», — приводит слова белорусского специалиста «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 27 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» переедет ростовчан
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Казанцы «засушат» игру
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Манчестер Юнайтед» обязан подтвердить свое реноме
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салернитана — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 7 мая
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры