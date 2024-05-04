Пименов: Для «Динамо» матч с «Сочи» — единственный шанс на борьбу за чемпионство

Экс-футболист сборной Россиивысказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ с

«Очень сложно предсказать результат в матче "Динамо" — "Сочи". У "Сочи" эта игра — последний шанс, чтобы появились возможности остаться в РПЛ.

Для "Динамо" — единственный и очень хороший шанс, чтобы навязать борьбу за чемпионство», — сказал Пименов Чемпионату.

Матч между «Динамо» и «Сочи» состоится 5-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 26-и туров «Динамо» занимает 3-е место в таблице чемпионата России с 47-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й позиции (20 баллов).