Стали известны судейские назначения на матчи 27-го тура РПЛ

27-й тур продлится с 4 по 6 мая.
4 мая (суббота)
«Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артём Любимов; AVAR — Кирилл Левников; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Роман Галимов; AVAR — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гвардис.
5 мая (воскресенье)
«Динамо» — «Сочи»: судья — Артём Чистяков ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Сергей Карасёв; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Пари НН» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Денис Петров; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.
6 мая (понедельник)
«Урал» — «Балтика»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.
«Факел» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Юрий Баскаков.
ЦСКА — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Артём Любимов; инспектор — Эдуард Малый.
«Локомотив» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Серей Каруненко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Олег Соколов.