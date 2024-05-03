Стали известны судейские назначения на матчи 27-го тура РПЛ

Задача трех тел. Почему Рубен Аморим проиграл борьбу за работу в «Ливерпуле» Арне Слоту

Наставник «Спортинга» — один из лучших молодых тренеров мира, так почему же «Ливерпуль» или «Барса» не наняли его?