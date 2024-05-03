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    Стали известны судейские назначения на матчи 27-го тура РПЛ

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    РФС на своем официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 27-го тура чемпионата России-2023/2024.

    РПЛ
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    РПЛ

    27-й тур продлится с 4 по 6 мая.

    4 мая (суббота)

    «Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артём Любимов; AVAR — Кирилл Левников; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Краснодар» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Роман Галимов; AVAR — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гвардис.

    5 мая (воскресенье)

    «Динамо» — «Сочи»: судья — Артём Чистяков ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Сергей Карасёв; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Пари НН» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Денис Петров; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.

    6 мая (понедельник)

    «Урал» — «Балтика»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Факел» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Юрий Баскаков.

    ЦСКА — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Артём Любимов; инспектор — Эдуард Малый.

    «Локомотив» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Серей Каруненко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Олег Соколов.

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