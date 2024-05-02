Таджикистан предложил сборной России сыграть товарищеский матч

Генеральный секретарь РФСсообщил, что Федерация футбола Таджикистана предложила провести товарищеский матч сборных, но в РФС пока что изучают варианты проведения игр с другими соперниками.

«У сборных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сейчас официальные соревнования. В частности, сборная Узбекистана — очень сильная команда, думаю, что она пройдёт очень далеко в отборе. Поэтому мы обсуждаем, Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские встречи. В своём последнем матче подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию со счётом 4:0.