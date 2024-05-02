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    Таджикистан предложил сборной России сыграть товарищеский матч

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Таджикистана Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Федерация футбола Таджикистана предложила провести товарищеский матч сборных, но в РФС пока что изучают варианты проведения игр с другими соперниками.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «У сборных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сейчас официальные соревнования. В частности, сборная Узбекистана — очень сильная команда, думаю, что она пройдёт очень далеко в отборе. Поэтому мы обсуждаем, Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

    Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские встречи. В своём последнем матче подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию со счётом 4:0.

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