Маркиньос эмоционально высказался о шансах «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Капитан «ПСЖ»оценил шансы на выход в финал Лиги чемпионов после поражения в первом полуфинальном матче турнира с «Боруссией» (0:1).

«Мы уже делали это раньше, мы показали, что можем это сделать. Дома всё может быть по-другому! "Парк де Пренс", болельщики, мы знаем, что можем добиться большего. Просто надо быть решительнее как в обороне, так и в атаке», — приводит слова Маркиньоса Canal+.

Ответная игра между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ» состоится 7 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс».

В нынешнем сезоне Маркиньос принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.