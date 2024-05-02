ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым приблизили красно-белых к трофею
    Все новости спорта

    Маркиньос эмоционально высказался о шансах «ПСЖ» в Лиге чемпионов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Лига чемпионов
    Капитан «ПСЖ» Маркиньос оценил шансы на выход в финал Лиги чемпионов после поражения в первом полуфинальном матче турнира с «Боруссией» (0:1).

    Маркиньос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркиньос

    «Мы уже делали это раньше, мы показали, что можем это сделать. Дома всё может быть по-другому! "Парк де Пренс", болельщики, мы знаем, что можем добиться большего. Просто надо быть решительнее как в обороне, так и в атаке», — приводит слова Маркиньоса Canal+.

    Ответная игра между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ» состоится 7 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс».

    В нынешнем сезоне Маркиньос принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА и «Зенит» много не забьют
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Кто окажется победителем в лондонском дерби?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Балтика» завершит свой путь в Кубке России?
  • «Ростов» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры