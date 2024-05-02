ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым приблизили красно-белых к трофею
    Все новости спорта

    Хакими: «ПСЖ» нужно отдохнуть и подумать об ответном матче

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Лига чемпионов
    Марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался о поражении в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).

    Ашраф Хакими
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ашраф Хакими

    «Мы очень расстроены результатом. В чём причина такого результата? Мы упустили свои шансы во втором тайме. Мы знали, что "Боруссия" собирается играть через длинные передачи. Мы были очень сосредоточены на этом аспекте игры, тренер повторял это всю неделю. Но этого было недостаточно. Мы доминировали весь матч…

    Теперь отдохнём и подумаем об ответном матче. Дома с болельщиками на нашем стадионе всё будет по-другому. Это точно. Будем в полной уверенности, что в ответном матче всё получится», — приводит слова Хакими Canal+.

    Напомним, ответная игра между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ» состоится 7 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА и «Зенит» много не забьют
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Кто окажется победителем в лондонском дерби?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Балтика» завершит свой путь в Кубке России?
  • «Ростов» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры