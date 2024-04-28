Роналду высказался о шестой победе «Аль-Насра» кряду в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Гости одержали победу со счётом 1:0. Роналду вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.
Позже португалец прокомментировал исход матча. «Рады победе, давайте продолжать в том же духе!» — написал звёздный нападающий на своей страничке в Х (ранее Twitter).
После этой победы «Аль-Наср» укрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 71 очко в 29 проведённых матчах.
В текущем сезоне в активе Роналду 29 голов и 10 результативных передач в 26 матчах лиги.