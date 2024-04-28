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    Роналду высказался о шестой победе «Аль-Насра» кряду в Саудовской Аравии

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Завершился матч 29-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Халиджем» и «Аль-Насром», за который выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду. Встреча прошла в Сайхате.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Гости одержали победу со счётом 1:0. Роналду вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.

    Позже португалец прокомментировал исход матча. «Рады победе, давайте продолжать в том же духе!» — написал звёздный нападающий на своей страничке в Х (ранее Twitter).

    После этой победы «Аль-Наср» укрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 71 очко в 29 проведённых матчах.

    В текущем сезоне в активе Роналду 29 голов и 10 результативных передач в 26 матчах лиги.

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