Роналду высказался о шестой победе «Аль-Насра» кряду в Саудовской Аравии

Завершился матч 29-го тура саудовской Про-Лиги между, за который выступает знаменитый португальский нападающий. Встреча прошла в Сайхате.

Гости одержали победу со счётом 1:0. Роналду вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.

Позже португалец прокомментировал исход матча. «Рады победе, давайте продолжать в том же духе!» — написал звёздный нападающий на своей страничке в Х (ранее Twitter).

После этой победы «Аль-Наср» укрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 71 очко в 29 проведённых матчах.

В текущем сезоне в активе Роналду 29 голов и 10 результативных передач в 26 матчах лиги.