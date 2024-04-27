«Лас-Пальмас» — «Жирона»: счет матча 0:2, обзор голов

Первый гол жиронцы забили на 26-й минуте. Отличился Давид Лопес.
На 57-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Лас-Пальмаса». Нападающи «Жироны» Артём Довбик реализовал одиннадцатиметровый удар — 2:0.
Футбол. Испания. Примера
Лас-Пальмас — Жирона 0:2
Голы: 0:1 Давид Лопес (26'), 0:2 Артем Довбик (пенальти) (57') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Алекс Суарес (Мунир Эль-Хаддади, 63'), Сауль Коко, Дэйли Синкгравен (Серхи Кардона, 63'), Хавьер Муньос (Бенито Рамирес, 82'), Максимо Перроне (Fabio Gonzalez, 78'), Кирьян Родригес, Альберто Молейро, Марвин Парк, Сандро Рамирес (Марк Кардона, 63'), Mika Marmol Жирона: Пауло Гассанига, Ян Коуту (Виктор Цыганков, 70'), Мигель Гутьеррес, Дейли Блинд, Давид Лопес, Эрик Гарсия, Иван Мартин (Арнау Мартинес, 89'), Алейш Гарсия, Янхель Эррера (Jhon Solis, 89'), Артем Довбик (Порту Кристиан, 70'), Савио (Пабло Торре, 80') Предупреждения: Артем Довбик (37'), Кирьян Родригес (39'), Янхель Эррера (39'), Mika Marmol (45 + 4'), Ян Коуту (69')
После этого матча «Жирона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 71-м очком в активе. «Лас-Пальмас» — на 13-й позиции (37 баллов).