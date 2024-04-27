«РБ Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию»

Завершились три матча 31-го тура немецкой Бундеслиги.

В одном из матчей «РБ Лейпциг» в родных стенах разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:1.

На гол Джейдона Санчо хозяева ответили точными ударами Лои Опенды, Беньямина Шешко, Мохамеда Симакана и Кристофа Баумгартнера.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Боруссия Д 4:1 Голы: 0:1 Джейдон Санчо (20'), 1:1 Луа Опенда (23'), 2:1 Беньямин Шешко (45 + 2'), 3:1 Мохамед Симакан (46'), 4:1 Кристоф Баумгартнер (80') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Мохамед Симакан (Бенджамин Хенрихс, 51'), Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Давид Раум, Даниэль Ольмо, Ксавер Шлагер (Кевин Кампль, 88'), Амаду Айдара (Николас Зайвальд, 87'), Ксави Симонс, Луа Опенда (Лукас Клостерман, 88'), Беньямин Шешко (Кристоф Баумгартнер, 70') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон (Юссуфа Мукоко, 71'), Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс (Никлас Зюле, 51'), Карим Адейеми (Марко Ройс, 46'), Феликс Нмеча, Салих Озкан (Джейми Байно-Гиттенс, 63'), Никлас Фуллкруг, Юлиан Брандт, Джейдон Санчо, Мариус Вольф Предупреждения: Мохамед Симакан (37'), Джейдон Санчо (37'), Нико Шлоттербек (76')

«РБ Лейпциг» набрал 62 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Боруссии» 57 баллов и пятая строчка.

Календарь и таблица Бундеслиги

В параллельной игре «Вердер» в гостях разгромил «Аугсбург» со счетом 3:0.

Авторами забитых мячей стали Романо Шмид, Марвин Дукш и Оливье Деман.

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — Вердер 0:3 Голы: 0:1 Романо Шмид (52'), 0:2 Марвин Дукш (пенальти) (61'), 0:3 Оливье Деман (90') Аугсбург: Финн Дамен, Кевин Мбабу, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Мадс Педерсен, Арне Энгелс (Patric Pfeiffer, 46'), Кристиян Якич (Дион Дрена Белё, 72'), Арне Майер (Никлас Дорш, 72'), Рубен Варгас (Пеп Бьель, 61'), Филлип Тиц (Свен Михель, 61'), Эрмедин Демирович Вердер: Феликс Агу, Митчелл-Элия Вайзер, Антони Юнг, Марко Фридль, Милош Велькович, Михаэль Цеттерер, Романо Шмид, Сенне Линен (Никлас Штарк, 90'), Леонардо Биттенкорт (Кристиан Гросс, 80'), Ник Вольтемаде (Оливье Деман, 88'), Марвин Дукш (Dawid Kownacki, 80') Предупреждения: Марко Фридль (5'), Ник Вольтемаде (63'), Кристиян Якич (64')

У «Вердера» теперь 37 очков и десятое место. У «Аугсбурга» осталось 39 баллов и восьмая позиция.

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И, наконец, «Вольфсбург» на выезде одолел «Фрайбург» со счетом 2:1.

На автогол Себастьяна Борнова гости ответили точными ударами Максимилиана Арнольда и Максенса Лакруа.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Вольфсбург 1:2 Голы: 1:0 Себастиан Борнау (автогол) (42'), 1:1 Максимилиан Арнольд (82'), 1:2 Максанс Лакруа (90') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кильянн Сильдийя, Мануэль Гульде, Кристиан Гюнтер (Ноа Вайсхаупт, 90'), Янник Кайтель, Рицу Доан, Максимилиан Эггештайн (Флоран Муслия, 90'), Николас Хефлер, Роланд Шаллаи, Винченцо Грифо (Жорди Макенго, 73'), Михаэль Грегорич (Лукас Хёлер, 73') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Янник Герардт, Килиан Фишер (Йоаким Мехле, 46'), Цедрик Цезигер (Кевин Паредес, 46'), Себастиан Борнау, Максанс Лакруа, Боте Баку, Астер Вранкс (Маттиас Сванберг, 70'), Максимилиан Арнольд, Тьягу Томаш (Патрик Виммер, 46'), Йонас Винд (Кевин Бехренс, 90') Предупреждения: Михаэль Грегорич (55'), Максимилиан Арнольд (62'), Роланд Шаллаи (67'), Николас Хефлер (74'), Лукас Хёлер (90 + 2'), Себастиан Борнау (90 + 3') Удаление: Кильянн Сильдийя (64')

Таким образом, «Фрайбург» имеет в своем активе 40 очков и идет седьмым. У «Вольфсбурга» 34 пункта и 12-я строчка.