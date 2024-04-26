Семак: «Динамо» умеет и обороняться, и атаковать

Главный тренервысказался о предстоящем матче 26-го тура российской Премьер-лиги с

«Сложно предположить, насколько игра будет открытой. "Динамо" умеет и обороняться, и атаковать. Наша команда обладает такими же качествами.

Посмотрим, как сложится матч, — обе команды умеют хорошо играть в атаку. Будем надеяться, что матч будет результативным и зрелищным, постараемся сделать всё для победы», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч между «Динамо» и «сине-бело-голубыми» состоится 28-го апреля в 19:15 мск. Московская команда занимает 3-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе. «Зенит» — на 1-й позиции (50 баллов).