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    Семак: «Динамо» умеет и обороняться, и атаковать

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 26-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Сложно предположить, насколько игра будет открытой. "Динамо" умеет и обороняться, и атаковать. Наша команда обладает такими же качествами.

    Посмотрим, как сложится матч, — обе команды умеют хорошо играть в атаку. Будем надеяться, что матч будет результативным и зрелищным, постараемся сделать всё для победы», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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    • Матч между «Динамо» и «сине-бело-голубыми» состоится 28-го апреля в 19:15 мск. Московская команда занимает 3-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе. «Зенит» — на 1-й позиции (50 баллов).

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